Официално откриха изложението "Алея на книгата" в София

Тринадесетото издание на изложението „Алея на книгата“, което ще се проведе от 8 до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София, беше официално открито днес.

Министърът на културата Мариан Бачев отбеляза, че четящият човек е този, който открива прозорците към света. Той напомни, че Министерството на културата за поредна година е сред спомоществователите на това събитие. Много се радвам, че се предлагат толкова детски книги, защото нашите най-млади читатели са онези, които ще станат зрелите читатели, онези, които ще сложат добавена стойност в живота си и в живота ни, посочи Бачев.

По думите му прозата и поезията, която създават писателите, отварят нови хоризонти.

Председателят на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова каза, че от днес пространството пред НДК и булевард „Витоша“ ще бъдат алея на преживяванията. По думите й изложението представя 150 участници, издатели, разположени в 61 шатри, и над 200 културни събития, които са свързани със срещи с автори, детски игри, филмови прожекции, премиери.

Всеки посетител ще може да се разходи в историята или да се върне в бъдещето. Всеки посетител ще може да се загуби и да се намери в страницата на една прочетена книга. Защото там, където има книги, има светлина, каза още Петя Господинова.

Димитър Божилов, кметът на столичния район „Триадица“, отбеляза, че четенето внася основни човешки добродетели. Според него протагонистите в книгите създават стереотипи и начини на подражание, модели, които ние следваме от невръстни деца. Той смята, че нечетенето на книги вреди на хората.

„Затова четете и бъдете здрави“, апелира той.

Събитието е съчетание от изложение на открито, културни прояви и срещи с автори, което го прави задължителна спирка за всеки любител на литературата. Алея на книгата е най-мащабното книжно изложение на открито в страната и едно от ключовите културни събития, които поставят началото на есента.

Събитието традиционно се организира от Асоциация „Българска книга“ в партньорство със Столична община, Министерството на културата и Министерството на образованието и науката. То е част от Културния календар на Столична община за 2025 година.