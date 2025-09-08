Шекеринска: Русия и тероризмът ще са дългосрочна заплаха за сигурността

Русия остава най-директната и дългосрочна заплаха за нашата сигурност, заедно с тероризма, каза заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България. Тя коментира темата на публична лекция в Централния военен клуб в София, организирана от президента на Атлантически клуб д-р Соломон Паси. На събитието присъстват посланикът на Украйна Олеся Илашчук, политици и общественици.

По думите й целта на държавите членки в НАТО е да направят така, че да предотвратят, да се подготвят и защитят от тази заплаха.

Шекеринска припомни за руската атака от преди дни в Украйна срещу цивилни и гражданска инфраструктура с 800 дрона и каза, че това е индикация за това, че Путин не е заинтересуван от мира.

По думите й НАТО е фокусирана да осигури на Украйна каквото е необходимо, за да се защити и да възпре агресията в бъдеще. Съюзниците в НАТО осигуряват 99% от цялата военна подкрепа за Украйна.

Тя отбеляза усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна. Срещата миналия месец в Белия дом между Тръмп, Зеленски, генералния секретар на НАТО и редица европейски лидери беше силна демонстрация на нашето единство, но и на нашата решимост, добави Шекеринска. Също така благодари на България за твърдата ѝ подкрепа за Украйна, както и на съюзниците - да продължат тази подкрепа, особено за осигуряване на ключово военно оборудване - системи за противовъздушна отбрана, бронирани машини, ракети, леко въоръжение, боеприпаси.

Дори когато оръжията най-сетне замлъкнат в Украйна, дългосрочната заплаха от Русия ще продължи, посочи още зам.-генералният секретар на НАТО. Тя отбеляза работата на Русия и Китай по линия на производството на оръжия, както и контактите ѝ с Иран, Северна Корея и Беларус.

Независимо как ще приключи тази война, Русия ще остане дестабилизираща сила в Европа и света. Затова всички трябва да увеличим инвестициите си, да харчим повече за отбрана и сигурност. Приветствам факта, че България се ангажира и изпълни обещанието за 2% от БВП, дадено преди години. Радвам се, че практически всички съюзници го направиха тази година, но особено оценявам, че България се ангажира да достигне общо 5% от БВП до 2035 г. Това не са разходи заради самите разходи – това са инвестиции за нашата сигурност, заяви Шекеринска.

Във връзка с укрепването отбранителната индустрия тя посочи, че декларациите сами по себе си не възпират противниците, а са нужни реални способности - огнева мощ, техника и технологии. Шекеринска добави, че до края на 2025 г. държавите от ЕС вероятно ще произвеждат 2 млн. снаряда годишно, което е шест пъти повече от началото на войната в Украйна. Тя отбеляза, че има да се извърви още дълъг път по отношение на производството на отбранителни системи като танкове, ракети и системи за противовъздушна отбрана. Зам.-генералният секретар на НАТО посочи, че българската отбранителна индустрия бързо се развива, с множество производители на боеприпаси и леко оръжие.

Предизвикателствата, пред които сме изправени, са големи, но единството и решимостта на НАТО са по-големи от всякога, каза още Радмила Шекеринска.