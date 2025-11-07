София пред нова криза с боклука и сметосъбирането СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 8 / 8

Вчера Столична община официално беше уведомена, че “Екобулпак” АС възнамерява да преустанови обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района – "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Овча купел", "Надежда", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина”.

“Екобулпак“ е една от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които СО има сключени договори за обслужване на цветните контейнери за разделно събиране.

От Общината посочват, че на 28 октомври “Екобулпак“ прави опит да депонира в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) 4 тона отпадъци от цветни контейнери, представени като “битови“.

Ръководителят лаборатория към предприятието инж. Лилия Димитрова отказва приемането на отпадъка след лабораторен контрол, доказал, че съдържанието е рециклируемо, а не битово. На 4 ноември кметът на София получава писмо от “Екобулпак“ с уведомление за намерението им да спрат обслужването на цветните контейнери в посочените 18 района.