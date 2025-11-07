Вълчев: Учениците трябва да учат и чрез изкуствен интелект

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че без съмнение учениците ще трябва да се обучават и чрез изкуствен интелект. Вълчев също така смята, че той може да бъде в полза и на учителите.

“Рано или късно ние ще имаме собствен затворен модел, базиран на изкуствен интелект, с модули, които ще подпомагат учителите и ще може да се създава помощник, който ще генерира уроци и изпитни материали, и ще им помага да се оценяват резултатите. Ще може да се създава и административен помощник - това е нещо, по което работим по проекта за дигитална трансформация по оперативна програма и тази крачка ще я направим, каза Вълчев на националната конференция "Умения за иновации в образованието”.

“Трябва да променим кода на образователната система и това става чрез енергията на учителите, на училищата и на партньорите, каза образователният министър на форума. Той благодари и на всички, които участват в групата за иновации. Преди десет години за първи път въведохме режима на иновации и той свърши много работа, но може би сега е моментът да мислим за една следваща крачка, за да може в по-голяма степен да насърчим и да либерализираме иновациите”, добави министърът на образованието.

По думите му през годините са направени няколко неща откъм дигитализация - имаме електронни устройства в училищата, имаме и електронни дневници. “Организацията за икономическо сътрудничество и развитие отчете, че българската образователна система е една от най-дигитализираните, без разлика между малки и големи, селски и градски училища. Аз смятам, че системата на образование трябва да бъде консервативна по отношение на основната си задача, но трябва да бъде прогресивна, иновативна, по отношение на методите и подходите на преподаване”, отбеляза Вълчев.

“В ерата на изкуствения интелект още по-важна ще бъде добрата хуманитарна основа и уменията, които дава традиционното четене с разбиране, етиката, уменията, които дава математиката - като логическо мислене, креативност, абстрактна интелигентност, концентрацията”, добави Вълчев и за пореден път говори и за пристрастяващото съдържание за учениците в социалните мрежи.

“Днес говорим за дигитално благополучие и как да направим, че децата да използват информационните технологии за учене, а не за социални мрежи и пристрастяващо съдържание. Нямаме проблем с дигиталните умения на ползватели, всички ще бъдат ползватели, няма опасност някой да остане дигитален отшелник в днешно време. Голямото ни предизвикателство е как да направим учениците дигитални създатели. От това дали ще имаме дигитални създатели зависи как България ще просперира в ерата на изкуствения интелект. Не всички ще бъдат дигитални създатели, една малка част ще бъдат създатели на високо ниво, една голяма част ще бъдат на по-ниско ниво и това е голямото предизвикателство”, каза министър Вълчев.