Децата на Синди Крауфорд и Ричард Гиър се събраха 30 години след развода на родителите си

Животите на Синди Крауфорд и Ричард Гиър отново се преплитат, но този път по съвсем различен начин.

30 години след като актьорът от „Хубава жена“ и супермоделът се разведоха след едва четири години брак, техните деца Кая Гербер и Хоумър Гиър ще се съберат за общо участие в новия сериал на Райън Мърфи, The Shards.

24-годишната Кая и 25-годишният Хоумър бяха забелязани в Лос Анджелис преди няколко дни, където е базирана и снимачната площадка на сериала, базиран на едноименния роман на Брет Елис от 2023 година. Действието проследява група от гимназиални приятели през 1981 година.

Кая, която е дъщеря на Синди Крауфорд и Ранди Гербер, ще влезе в ролята на тийнейджърка от 80-те. На снимките се вижда, че тя носи комплект от червена блуза и панталони, допълнени с къдрава прическа. Междувременно Хоумър – син на Ричард Гиър и бившата му съпруга Кери Лоуъл – изглежда като млада версия на известния си баща в черен костюм и слънчеви очила.

Дуото сякаш беше извадено от архивите, напомняйки за славните години на родителите им. Синди и Ричард се срещат през 1988 година чрез свои приятели. Нещата помежду им се развиват доста бързо и през 1991 година двамата си казват „Да“ в Лас Вегас.

