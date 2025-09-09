Мечки тормозят казанлъшкото село Ясеново, унищожени са над 100 кошера и овошки

Напрежение и страх са обзели жителите на казанлъшкото село Ясеново, след като мечки са предприели системни нападения над пчелини и овощни градини, предаде БГНЕС.

За по-малко от месец дивите животни са унищожили над 100 кошера и са нанесли сериозни щети на овощни насаждения, оставяйки местните производители в отчаяние. Набезите идват само месец, след като мечки бяха забелязани в района на град Шипка, което засилва притесненията за разрастващ се конфликт между хора и диви животни в региона.

Пчеларят Начо Иванов е един от най-тежко пострадалите. Той описва щетите като „огромни“, като до момента е загубил над 70 пчелни семейства.

Иванов обяснява, че пчеларството е основният източник на доходи за семейството му.

Въпреки че институциите са реагирали на подадения сигнал и са описали щетите, бъдещето за Начо Иванов е несигурно. Проблемът се задълбочава от факта, че той е биопроизводител и унищожените кошери са регистрирани. Възстановяването им ще струва около 40 000 лева, за да може да запази биосертификата си.

Според записите от камерите му, в имота влизат поне три мечки – голям екземпляр, по-малко тригодишно мече, както и мечка с малко. Животните прокопават дупки под електропастира и въпреки денонощните дежурства на Иванов и баща му, набезите не спират.

„От три седмици сме тук всяка вечер“, разказва той. Опитите им да прогонят животните с пиратки и шум вече са безрезултатни. „Гърмим пиратки, тропаме по колите, викаме, но тя вече не се плаши... просто се изправи, оглежда се“.

Подобна е и ситуацията при местен земеделски стопанин, който се натъква на опустошена лешникова градина. Нападенията продължили дни наред. Усещането за безпомощност и страх е осезаемо в думите му: „Ако се видим с нея на един лешник двамата да берем, не знам кой ще оцелее“.