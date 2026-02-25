IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Брутален бой между ученици в Бургас прати 16-годишен в Шокова зала

Той е със счупен зъб и фрактура на носа, както и с разкъсни рани в областта на устата и лявото око

Брутален бой между тийнейджъри в двора на СУ "Димчо Дебелянов" в бургаския жк. "Славейков" прати 16-годишен младеж в Шокова зала. Той е със счупен зъб и фрактура на носа, както и с разкъсни рани в областта на устата и лявото око.

Инцидентът е станал около 19:10 часа на 20 февруари. По първоначална информация едното от момчетата е нападнало другото и му е нанесло няколко удара. 

Родител е показал кратък видео клип, на който се вижда, че едното момче е цялото в кръв и моли да пощада побойникът. То е предоставено на органите на реда в града.

Според "Флагман" побойникът има прякор "Гумата" и е с криминално досие.

Полицаите от Второ РУ са разпитали и свидетели на случая. Нападателят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

