Брутален бой между ученици в Бургас прати 16-годишен в Шокова зала

Брутален бой между тийнейджъри в двора на СУ "Димчо Дебелянов" в бургаския жк. "Славейков" прати 16-годишен младеж в Шокова зала. Той е със счупен зъб и фрактура на носа, както и с разкъсни рани в областта на устата и лявото око.

Инцидентът е станал около 19:10 часа на 20 февруари. По първоначална информация едното от момчетата е нападнало другото и му е нанесло няколко удара.

Родител е показал кратък видео клип, на който се вижда, че едното момче е цялото в кръв и моли да пощада побойникът. То е предоставено на органите на реда в града.

Според "Флагман" побойникът има прякор "Гумата" и е с криминално досие.

Полицаите от Второ РУ са разпитали и свидетели на случая. Нападателят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.