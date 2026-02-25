IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Турски военен самолет F-16 се разби, пилотът е загинал

Той е извършвал полет, свързан с изпълнението на задача

25.02.2026 | 14:43 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Военен самолет F-16 падна в турския град Балъкесир (Западна Турция). Има загинал пилот при авиокатастрофата, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. 

Самолетът е бил част от авиофлота на подразделението на Военновъздушните сили в Балъкесир. По информация на валията на окръга Исмаил Устаоглу той се е разбил около 0:50 ч. местно време при полет, свързан с изпълнението на задача. Причините за фаталния инцидент ще станат ясни след приключването на разследването, което се води от Главната прокуратура в Балъкесир. 

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че останките на самолета вече са открити. 

„Връзката със самолет F-16, който е излетял от Девето подразделение на Военновъздушните сили – Балъкесир, както и неговите следи, са загубени в 0:56 ч. Самолетната катастрофа е установена, а останките са намерени при спасително-издирвателните операции, които са започнали веднага. Пилотът е загинал“, се казва в съобщението на Министерството на отбраната на Турция. 

Министерството на правосъдието на Турция публикува в официалния профил на институцията във фейсбук изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек, чрез което той представи подробности за започналото разследване. 

„Главният прокурор, заместник главният прокурор и двама прокурори от Главната прокуратура са на мястото на инцидента“, заяви Гюрлек. 

При разследването на авиокатастрофата беше затворена и отсечка от пътя Истанбул – Измир. 

В рамките на три месеца това втората поред авиокатастрофа в Турция, свързана с военни. На 23 декември 2025 г. при излитане от Анкара се разби самолет с високопоставени либийски военни на борда. При друга самолетна катастрофа на 11 ноември 2025 г. загинаха 20 военнослужещи. Тогава военнотранспортният самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, се разби в грузинската община Сигнахи. (Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)

Тагове:

Турция военен самолет F-16
