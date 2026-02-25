IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сергия със сувенири на Пеевски се появи пред "Музей на сглобката" СНИМКИ

Инициативата е на младежи от ОП на "Демократична България"

25.02.2026 | 15:00 ч. 29

Младежи от ОП на "Демократична България" опънаха сергия със сувенири пред така наречения "Музей на сглобката" на Делян Пеевски. 

На импровизирана "Сувенирна Lafka за хората" има ключодържатели, чаши и магнити с Делян Пеевски и репликата му "Не на омразата" и "Аз ще направя държава с главно "Д", а отпред пише "Който тук се спира, от музеи разбира".

Щандът e поставен точно пред бившия му кабинет в парламента, който в края на миналата година беше превърнат в музей с цел да покаже, че "сглобката" е съществувала.

Инициативата беше популяризирана във Facebook от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, който написа:

"Народе, идвай! Младежката организация на Да, България отвори лавка към музея."

Сувенирите се раздават безплатно на минувачите до изчерпване на количествата.

