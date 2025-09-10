IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възрастен мъж загинал при пожар на къща в Търговище

Той е живеел сам

10.09.2025 | 06:42 ч. Обновена: 10.09.2025 | 07:26 ч.
Снимка: БГНЕС

Възрастен мъж е загинал при пожар снощи в Търговище. Два пожарни екипа гасиха горяща двуетажна къща на ул. „Рила“ недалеч от централната градска част, съобщава БТА. 

Сигналът за инцидента е подаден в 21:23 часа. Къщата е стара, с един загинал - мъж на около 75-78 години, каза директорът на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов. Жертвата живее сам.

Огънят е овладян. На терен ще остане един екип пожарникари. Достъпът до обекта е ограничен, тъй като от покрива падат греди и керемиди. 

Причината за възникването на огъня ще се изяснява. 

търговище пожар загинал
