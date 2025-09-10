Възрастен мъж загинал при пожар на къща в Търговище

Възрастен мъж е загинал при пожар снощи в Търговище. Два пожарни екипа гасиха горяща двуетажна къща на ул. „Рила“ недалеч от централната градска част, съобщава БТА.

Сигналът за инцидента е подаден в 21:23 часа. Къщата е стара, с един загинал - мъж на около 75-78 години, каза директорът на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов. Жертвата живее сам.

Огънят е овладян. На терен ще остане един екип пожарникари. Достъпът до обекта е ограничен, тъй като от покрива падат греди и керемиди.

Причината за възникването на огъня ще се изяснява.