Росен Желязков за Спецов, бюджета и защо се вдигат осигуровките

Това е възможният бюджет, още когато го разглеждахме в Министерския съвет, аз казах, че този бюджет не е най-добрият, заяви министър-председателят Росен Желязков в Разград.

"Лично аз имам много неща, които бих искал да намерят отражение в бюджета, но това е оптималният бюджет, който коалицията, мнозинството в парламента, може и ще подкрепи. Той отразява разбиранията за съществуващата нормативна уредба, на която е базиран, но и тенденциите, които трябва да се променят в действащото законодателство, за да имаме за 2027 г. един по-добър бюджет", добави премиерът.

"Ако трябва да го характеризираме, той не е нито либерален, нито консервативен, нито ляв, нито десен. Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото, без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които трябва да изпреварват ръста на инфлацията", коментира Желязков.

"Ние сме заявили каква е приходната политика, тя следва определена логика, да не увеличава данъчно-осигурителната тежест. Увеличението с 2% се изтегля с една година, защото така или иначе в прогнозата, която направихме за 2026 и 2027 г., беше ясно, че ще увеличаваме осигуровките с процент на година, но и след анализа, който колегите от фонда направиха, а и след нашите анализи за това, че трансферите към Националния осигурителен институт (НОИ) изпреварват осигурителния потенциал за захранване на нашата осигурителна система, което не е само по себе си правилно, с данъци да се пълни осигурителния фонд, преценихме, че това е най-подходящият източник на приходи, за да може да се посрещат всички социални плащания", поясни премиерът.

Когато искаме да спазваме швейцарското правило, да има ръст на пенсиите, на минималната работна заплата и на възнагражденията, независимо дали става въпрос за социалната сфера или за заплащанията в публичния сектор, ние трябва да намерим адекватни приходи, каза Желязков. И посочи, че затова и вноската от 2%, която се разпределя 1,1 за сметка на работодателя и 0,9 - на работника, няма да окаже сериозен натиск нито на работодателите, нито на работниците. От друга страна, данък дивидент и с това увеличение от 5 на 10% ще бъде най-ниският в Европейския съюз. Ние продължаваме да имаме най-ниската данъчна осигурителна тежест в Европейския съюз, каза Желязков.

Премиерът защити и избора на Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл" и подчерта, че на Съвета по сигурността са били поканени представители на президента, но те не са се отзовали. "Там беше дебатът. Когато има възражения или съображения, свързани с личността на особения управител, мястото е Съвета по сигурност. Решението на правителството вече е взето. Особен управител е Румен Спецов", добави Желязков.

В Разград министър-председателят провери ремонтните дейности по консервация, реставрация и адаптация на джамията „Макбул Ибрахим паша“ и посети църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“. България е пример за етническа толерантност и за това как съжителството на християни, мюсюлмани, юдеи и други вероизповедания дава възможност на народа ни да е спокоен и да просперира, коментира Желязков, цитиран от правителствената информационна служба.

На среща с кметове и народни представители от област Разград премиерът посочи, че стабилността на правителството гарантира устойчивост и за местната власт. Никой няма полза от нови избори. Затова кабинетът и управляващото мнозинство сме решени да приемем бюджета на държавата, да обезпечим публичните финанси и да осигурим плавния преход към еврото, подчерта Желязков.