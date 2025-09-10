Уникално: Откриха крипто копачки в общината в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица се прочу като първата, в чиято сграда са се копаели криптовалути без никой да знае.

Служители на администрацията са се натъкнали на фермата, разположена в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията, очаква се общината да излезе с официална позиция.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината.

Бившият кмет Добромир Добрев заяви, че не е влизал в това помещение и дори не знаел къде се намира сървърното.