Уникално: Откриха крипто копачки в общината в Горна Оряховица

Вероятно са работили от 2018 г.

10.09.2025 | 09:31 ч. Обновена: 10.09.2025 | 10:35 ч. 16
Община Горна Оряховица се прочу като първата, в чиято сграда са се копаели криптовалути без никой да знае.

Служители на администрацията са се натъкнали на фермата, разположена в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията, очаква се общината да излезе с официална позиция. 

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината. 

Бившият кмет Добромир Добрев заяви, че не е влизал в това помещение и дори не знаел къде се намира сървърното. 

