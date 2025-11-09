От деним до каре – какви са актуалните модели поли за есента

С напредването на есента, пуловерите, якетата и ботушите мигновено се завърнаха в светлината на прожекторите. Въпреки това, има много модели поли, които могат да се присъединят към линията гардероби за преходно време. Марките предлагат класически женствените дрехи в гама от есенни стилове, които можете лесно да носите при по-студени метеорологични условия.

Този сезон е по-специално пълен с безброй дизайни, които са универсални, но завладяващи, благодарение на мини, миди и макси моделите, изпълнени в разкошни материи (от тежък тъмен деним до мек, еластичен велур и кожа), изискани силуети и кройки (представете си структуриран А-силует и многоетажни драперии) и открояващи се текстурирани принтове (в стил каре и животински шарки).

Независимо дали са стилизирани за офиса с бяла риза с копчета или за уикенда с мек пуловер, най-добрите есенни поли доказват, че основният елемент от гардероба оформя най-пленителните визии за сезона, вдъхновени от някои от любимите ни улични стил ансамбли от месеца на модата.

Вижте задължителните тенденции за поли, които да добавите към вашия есенен капсулен гардероб:

Плисирана минипола

Гимназиалната естетика, вдъхновена от 90-те, няма да изчезне скоро. Есента е най-добрият сезон да покажете визията чрез изискана, плисирана минипола, съчетана с дълги до коляното чорапи или чорапогащи. Допълнете визията с ботуши до коляното или мокасини.

