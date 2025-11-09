IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

От деним до каре – какви са актуалните модели поли за есента

Допълнете гардероба си с тях

09.11.2025 | 15:52 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

С напредването на есента, пуловерите, якетата и ботушите мигновено се завърнаха в светлината на прожекторите. Въпреки това, има много модели поли, които могат да се присъединят към линията гардероби за преходно време. Марките предлагат класически женствените дрехи в гама от есенни стилове, които можете лесно да носите при по-студени метеорологични условия.

Този сезон е по-специално пълен с безброй дизайни, които са универсални, но завладяващи, благодарение на мини, миди и макси моделите, изпълнени в разкошни материи (от тежък тъмен деним до мек, еластичен велур и кожа), изискани силуети и кройки (представете си структуриран А-силует и многоетажни драперии) и открояващи се текстурирани принтове (в стил каре и животински шарки).

Независимо дали са стилизирани за офиса с бяла риза с копчета или за уикенда с мек пуловер, най-добрите есенни поли доказват, че основният елемент от гардероба оформя най-пленителните визии за сезона, вдъхновени от някои от любимите ни улични стил ансамбли от месеца на модата.

Вижте задължителните тенденции за поли, които да добавите към вашия есенен капсулен гардероб:

Плисирана минипола

Гимназиалната естетика, вдъхновена от 90-те, няма да изчезне скоро. Есента е най-добрият сезон да покажете визията чрез изискана, плисирана минипола, съчетана с дълги до коляното чорапи или чорапогащи. Допълнете визията с ботуши до коляното или мокасини.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

актуалните модели поли
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem