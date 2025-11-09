Колко ще ни струва отоплението тази зима?

Отоплителният сезон започна. В момента цената на един кубичен метър дърва за огрев варира от 120 до 140 лева. Цената на екобрикетите и пелетите също се запазва. Това показва проверка на кореспондентите на Bulgaria ON AIR във Велико Търново.

"Отоплявам се в момента на печка с водна риза, с радиатори. Четири стаи е имотът, с радиатори – с дърва се отоплявам, ние сме пенсионери със съпругата ми, тя е трудно подвижна", сподели Върбан Вътов.

Георги Георгиев е платил по 120 лева за кубик ненарязани дърва. Пресмята, че му трябват поне 1000 лева за целия сезон, за да топли къщата си в село Балван.

"4 кубика са 680 лева, за цяла зима не стигат, не по-малко от 7-8 кубика ми трябват. На метър са и ни ги докарва камион, ние си ги цепим. Ще имаме бебе след седем дни и сигурно по цял ден ще гори печката", каза Георги.

Въпреки че дървата не са поскъпнали, тази година Иванка Маринова е закупила по-малко количество заради ограничен бюджет.

Екобрикетите също запазват цените си

В момента могат да се намерят между 430 и 500 лева на тон, разфасовка от 10 килограма в търговската мрежа струва около пет лева.

Цената за тон пелети се предлага от 560 лева до 1000 лева, в зависимост от суровината – слънчогледови или дървесни.