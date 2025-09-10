Примамливи оферти: Реални ли са намаленията в края на лятото?

Покрай края на летния сезон често се появяват примамливи оферти - за почивки, туристически пакети или разпродажби на летни колекции.

Намаленията - реални или само на думи?

"Най-вече, когато става дума за съобщение за намаление, рисковете са свързани с това доколко е коректно самото съобщение. Първо - дали действително има намаление. И второ - дали то е толкова голямо, колкото се анонсира. Законът казва, че ако търговец твърди, че една цена е намалена, той трябва да е прилагал старата цена, от която е извършил отстъпката, поне 30 дни. Тоест старата цена трябва да е най-ниската цена, предлагана през последните 30 дни", каза Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите" в ефира на "България сутрин".

На практика обаче потребителят трудно може да провери това. Единственият начин е да следи цените във времето или контролният орган да извърши проверка чрез касовите апарати и документацията на търговеца.

Понякога потребители резервират почивка или купуват услуга при обявена промо цена, но на място се оказва, че офертата вече не важи.

"Ние сме взели решението си да се възползваме от тази оферта - било то за стока или за услуга - в момента, в който сме я видели със съответната цена. В повечето случаи именно тя е причината да вземем това решение. Планирали сме, организирали сме всичко, взели сме си билети, отпуска и т.н. Пристигаме и изведнъж се оказва, че намалението вече не е валидно. Но в момента, в който влезем във взаимодействие с търговеца и той ни потвърди, че това ще бъде цената за нас, ние вече имаме поне устен договор, който също е договор", подчерта Руменова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Качеството не бива да пада с цената

Отстъпката не означава компромис в качеството. Хотелът не може да намали услугите спрямо договореното, освен ако предварително не е уточнено, че има дефект или ограничение.

"Това лято имаше оплаквания: резервации, направени през онлайн платформи, при които услугите са доста по-некачествени от описаното, или пък локацията се оказва значително по-далеч от плажа. Платформата манипулира информацията за разстоянието, за да изглежда офертата по-атрактивна - това е абсолютно нелоялна търговска практика", категорична бе Руменова.

В края на сезона е добре да се има предвид и метеорологичният фактор - по-хладните сутрини и вечери могат да повлияят на цялостното изживяване.

Случва се хотели да отменят вече направени резервации заради грешка или дублиране. В такива случаи клиентите могат да приемат предложената алтернатива, но качеството на новата услуга не трябва да е по-ниско.

Ако потребителят се съгласи, той има право на частично възстановяване на сумата.

При стоките също трябва да се внимава. Често магазините обявяват отстъпки от 50 или 60%, но на практика само малка част от артикулите са с толкова намалена цена. Подобни кампании подвеждат потребителя чрез дребен шрифт и неясни уточнения.

Допълнително объркване създават етикетите, които съдържат твърде много информация - стара и нова цена, в лева и евро, както и проценти на отстъпка. Това често кара хората да се заблудят коя е реалната крайна цена.

Гледайте целия разговор във видеото.