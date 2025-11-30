Васил Терзиев "пали" коледната елха в София на 2 декември

Над 20 000 светлини ще грейнат на коледната елха в София, съобщиха от Столичната община. Кметът на София Васил Терзиев ще включи светлините на елхата, която се намира на площад „Св. Александър Невски“, на 2 декември в 19:00 часа.

Празничната програма ще започне в 18.00 ч. и в нея ще участват хорът към Софийската духовна семинария„ Св. Йоан Рилски“ с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група „Смехоранчета“ с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов и солисти Моника Велчева и Дария Боева. Водещ на събитието ще бъде актрисата Венцислава Асенова.

До елхата ще бъде разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

От Общината са предвидили 15 тематични зони за снимки с Дядо Коледа, с елени и с празнични елхи, коледни базари в Градската градина, пред НДК, където ще има и ледена пързалка за любителите на зимните спортове, на площад "Славейков", пред хотел "Рила", под купола на Ларгото, в парк "Младост", в парк "Гео Милев" и др.