IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Васил Терзиев "пали" коледната елха в София на 2 декември

Празничната програма ще започне в 18.00 ч.

30.11.2025 | 11:07 ч. 10
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Над 20 000 светлини ще грейнат на коледната елха в София, съобщиха от Столичната община. Кметът на София Васил Терзиев ще включи светлините на елхата, която се намира на площад „Св. Александър Невски“, на 2 декември в 19:00 часа. 

Празничната програма ще започне в 18.00 ч. и в нея ще участват хорът към Софийската духовна семинария„ Св. Йоан Рилски“ с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група „Смехоранчета“ с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов и солисти Моника Велчева и Дария Боева. Водещ на събитието ще бъде актрисата Венцислава Асенова. 

До елхата ще бъде разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

От Общината са предвидили 15 тематични зони за снимки с Дядо Коледа, с елени и с празнични елхи, коледни базари в Градската градина, пред НДК, където ще има и ледена пързалка за любителите на зимните спортове, на площад "Славейков", пред хотел "Рила", под купола на Ларгото, в парк "Младост", в парк "Гео Милев" и др. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem