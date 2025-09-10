На прага на 15 септември: Родителите броят стотици левове за новата учебна година

Броени дни остават до началото на новата учебна година. Колко струва обаче подготовката на учениците - от купуването на учебни материали, през раницата до облеклото, а в някои случаи - и униформите?

Мария и баща ѝ Заприн вече са закупили по-голямата част от нужните материали.

"Химикали, раница, несесери. Тетрадките са в розово, голям формат. Раницата и тя е розова", сподели Мария пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Въпреки че от борсите за канцеларски материали не забелязват поскъпване спрямо миналата година, цената остава немалка.

"Една прилична раница да кажем е между 80-100 лева, може да влезе в този бюджет родителят. Разбира се, има и за 150, и за 200 лв., тук вече говорим за съвсем различен клас. Заедно с раницата се търси в същия комплект да има и несесер, със същия дизайн да има и бутилка и кутия за храна. Химикалката, ако може да е със същия дизайн", коментира представителят на борса за канцеларски материали Станислава Георгиева.

Родители на учениците трябва да заделят от семейния бюджет пари и за облекло.

"С бюджет под 250-300 лева не е възможно - дрехи, обувки и раници - по-бюджетните варианти се търсят, пакетни цени, пакетни оферти", добави зам.-председателят на Българската ритейл асоциация Аксения Баева.

В част от училищата изискват и закупуване на униформа. "30 лв. е една тениска. Едно яке около 50 лева. Всичко се доплаща", каза бащата на Мария - Заприн.

"Държавата не финансира задължителните униформи, но много голяма част от училищата, мисля, че около 60%, имат такива униформи. Родителите са тези, които ги финансират. Ние като родители така или иначе финансираме облеклото на децата", заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Като се вземат предвид учебните материали, облеклото и ако се налага, униформа, сметката за подготовка за новата учебна година не пада под 250 лв.

Вижте повече в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR