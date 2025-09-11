Атанасов: Искаме изслушване на Митов и на главния секретар в комисия

Депутатът Атанас Атанасов заяви, че ПП-ДБ иска вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков да бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, за да бъдат изяснени всички детайли от оперативна гледна точка по т. нар. “инцидент“ в Русе.

“Министърът на вътрешните работи май не отговаря за нищо, докато главният секретар отговаря за всичко. Искаме да чуем от него кой е подал сигнала до ОД на МВР в Русе, кой е изпратил патрулите на място, защо 4-5 часа по-късно са извършени арести и редица такива въпроси”, аргументира искането за изслушване Атанасов.

“Главният секретар на МВР отговаря за цялостната оперативност на министерството. Отделно всички ОД на МВР са му подчинени на него”, каза още Атанасов.

Вчера беше отхвърлено изслушването на министър-председателя Росен Желязков по темата в парламента.