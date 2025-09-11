IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ивайло Мирчев: МВР се унижава, Митов се появява с все по-нелепи версии

Божанов: МВР е министерството с най-ниско доверие в ЕС по данни на Евростат

11.09.2025 | 10:18 ч. Обновена: 11.09.2025 | 10:53 ч. 18
“Вчера МВР отново излъга. Вчера на пресконференция на министъра на МВР бе представена гледната им точка, която по никакъв начин не отговаря на фактическата обстановка. Стигна се дотам МВР да се унижава, да слага знак за ограничение от 30 км., след като се е случил този инцидент”, заяви депутатът от “Да, България” Ивайло Мирчев. 

По думите му проблемът е, че това става практика и обществото губи доверие в институцията, в министъра и в заместниците му, които се появяват с все по-нелепи версии. Мирчев добави, че МВР се е превърнало във фасада на един неформален кръг, който управлява.

"Има само една достойна стъпка оттук нататък - бърза и моментална оставка", категоричен е депутатът.

От своя страна Божидар Божанов заяви, че МВР е министерството с най-ниско доверие в ЕС по данни на Евростат. "Това не е от днес, не е и от вчера. Това е така от години. МВР системно пази престъпници, охранява "Осемте джуджета", прикрива купуването на гласове, бие протестиращи и всички тези неща са ставали през годините и отблъсква все повече гражданите”.

Божанов е на мнение, че това, което можеше да направи МВР е да предприеме мерки за премахването на всички нелегитимни влияния, които изгонват свестните полицаи от системата, но вместо това неформалният кръг, който управлява МВР, начело с Пеевски - е установил пълен контрол.

Ивайло Мирчев допълни, че безводието и корупцията, която по думите му го поражда, "е част от завладяната държана, което пък е част от вота на недоверие, който ще внесем".

 

