Пластмасовите чаши, използвани в детските градини, са опасни за здравето

Трябва да се върнем към многократните съдове, добави Сабина Максимова

11.09.2025 | 12:36 ч. Обновена: 13.09.2025 | 13:35 ч. 20

1/3 от детските градини у нас ежедневно използват и изхвърлят чаши за еднократна употреба, които генерират годишно над 80 милиона пластмасови съдове под формата на отпадък. В предаването “България сутрин” авторът на проучването Сабина Максимова заяви, че таз пластмаса е опасна за здравето ни не само в момента на използване, но и в следващите 500 години, в които тя ще остане около нас.

“Тя се превръща в отрова за околната среда", каза Максимова. По думите ѝ първото нещо, към което посягат децата между 3 и 7 години, е пластмасовата чаша.

"Повечето хартиени чаши са пластмасови чаши, облечени в хартия, и не се рециклират", посочи Максимова.

Според нея най-доброто решение са многократните съдове и най-вече съдовете, които са направени от метал. Те дават възможност да бъдат гравирани и всяко дете да има своя чаша за вода.

"Еднократната пластмаса навлезе в ежедневието на хората като удобство. Доказано е, че един многократен предмет е достатъчно да бъде използван 30 пъти, при което се неутрализира ефектът за производството му. Трябва да се върнем към многократните съдове", призова Максимова пред Bulgaria ON AIR.

Авторът на проучването е на мнение, че са малко хората, които си дават сметка за последствията. 33% от родителите казват, че директорите са тези, които настояват да продължава използването на еднократни чаши.

"Веществата, които се използват за направата на пластмаса, причиняват заболяване на ендокринната система, проблеми с репродуктивността. Потребителските настроения толкова са се изметнали, че са залитнали в крайност", добави авторът на проучването.

Според Максимова трябва да се намерят решения като мивки тип фонтан и многократни индивидуални чаши за всяко дете в детските градини.

Гледайте целия разговор във видеото. 

Това се случи Dnes

Тагове:

пластмаса чаши замърсяване съдове многократна употреба околна среда
