Системите на НОИ са готови за въвеждане на еврото от 1 януари

Системите на Националния осигурителен институт (НОИ) са готови за въвеждане на еврото от 1 януари и за разплащания единствено и само в евро, каза управителят на института Весела Караиванова по време на информационна среща за въвеждане на еврото в Благоевград.

Тя припомни, че от 1 юли пенсионерите, които са получили осъвременяване на пенсиите, са видели двойното обозначение – в лева и в евро, а превалутирането винаги ще бъде в полза на осигурените лица.

Същото важи и за тези, които ползват различни видове обезщетения. От 1 юли всички, които получиха обезщетения за бременност и майчинство, безработица, или дни в неработоспособност, които наближават 12 млн. дни, получиха в своите месечни плащания с двойно обозначение, допълни Весела Караиванова.

Така минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 630,50 лева е с размер 322,37 евро, а максималният размер на пенсията 3400 лева е 1738,40 евро.

Управителят на осигурителния институт отново повтори, че служителите на НОИ ще направят за хората необходимото. Няма да дойдат на вратата ви, няма да ви потърсят по телефона, няма да ви карат да разписвате документи, всичко това става автоматично, каза Караиванова.

Тя припомни, че от 1 януари банкоматите ще дават само евро, така, както и пощите, тоест няма опасност някой да получи пенсия или обезщетение в лева. За сметка на това, през този месец ще може да се доплаща в лева, ако не достигат еврови банкноти, но препоръча безкасови плащания за по-голяма сигурност.

Управителят на НОИ припомни още, че не трябва да се разкриват нови сметки в банките, да се правят други договори за различни платежни услуги от тези, които вече са установени до момента, съобщава БТА.

Нито едно плащане – за пенсия, за болест, за бременност и раждане, за отглеждане на дете няма да бъде променено, намалено или загубено, категорична беше Весела Караиванова. Тя каза още, че въпреки че информационната кампания за еврото официално приключва в края на октомври, служителите на НОИ са решени да продължат дотогава, докато има необходимост.