IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Желязков и Митов отговарят на въпроси в парламентарния контрол

Днес ще бъдат изслушани общо осем министри

12.09.2025 | 06:50 ч. Обновена: 12.09.2025 | 07:27 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Премиерът Росен Желязков ще участва в петъчния парламентарен контрол. Въпрос към него ще бъде зададен от депутата Атанас Атанасов за необходимостта от гарантиране на политически неутрален и прозрачен процес по избор на председател на ДАНС.

След Желязков на депутатски въпроси ще отговарят осем министри. Вътрешният министър Даниел Митов ще отговаря на 9 въпроса, измежду които за дейността на дирекции "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" в МВР, както и за превенцията на обществения ред спрямо "локални". 

В днешния парламентарен ден депутатски въпроси ще очакват и министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, министърът на образованието Красимир Вълчев и министърът на земеделието Георги Тахов.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

парламентарен контрол НС депутати министри изслушване правителство Росен Желязков Даниел Митов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem