Желязков и Митов отговарят на въпроси в парламентарния контрол

Премиерът Росен Желязков ще участва в петъчния парламентарен контрол. Въпрос към него ще бъде зададен от депутата Атанас Атанасов за необходимостта от гарантиране на политически неутрален и прозрачен процес по избор на председател на ДАНС.

След Желязков на депутатски въпроси ще отговарят осем министри. Вътрешният министър Даниел Митов ще отговаря на 9 въпроса, измежду които за дейността на дирекции "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" в МВР, както и за превенцията на обществения ред спрямо "локални".

В днешния парламентарен ден депутатски въпроси ще очакват и министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, министърът на образованието Красимир Вълчев и министърът на земеделието Георги Тахов.