IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Варненски младежи атакуваха с камъни автобус от градския транспорт

Записът ще бъде предаден в 4-то РПУ

12.09.2025 | 10:20 ч. Обновена: 12.09.2025 | 10:43 ч. 13

Младежи са хвърляли камъни по автобус, пълен с хора във Варна. Информацията дойде от варненска група в социалната мрежа, където бяха споделени кадри. На тях се виждат младежи, облечени в тъмни дрехи, нападащи автобус на градския транспорт по време на движение с пътници.

На записа се вижда как момчетата събират камъни и се прикриват зад подлез, а когато автобусът наближи - започват атаката.

"22:10 - на междублоковото пространство между бл. 38 и бл. 40, намиращи се на бул. "Кирил и Методий". Утре записът ще бъде предаден, включително и този от камерите на блока в 4-то РПУ. Много се надявам родителите да гледат това. Убедена съм, че ще си ги познаят. Много искам да коментирам клипа, но ще си спестя чудовищните думи, които напират в мен! Приятна вечер и внимавайте с автобусите... я ще е надишан, който влети с колата, я ще са тези, които ще ви разцепят главата с камъни", пише авторът на клипа.

Все още няма информация дали превозното средство е пострадало и какви щети са нанесени, съобщава Bulgaria ON AIR.

Случаят идва само дни след инцидента в Русе, при който след конфликт с младежи шефът на Областната дирекция на МВР в Русе – старши комисар Николай Кожухаров, постъпи в болница.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR Варна атака камъни младежи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem