Варненски младежи атакуваха с камъни автобус от градския транспорт

Младежи са хвърляли камъни по автобус, пълен с хора във Варна. Информацията дойде от варненска група в социалната мрежа, където бяха споделени кадри. На тях се виждат младежи, облечени в тъмни дрехи, нападащи автобус на градския транспорт по време на движение с пътници.

На записа се вижда как момчетата събират камъни и се прикриват зад подлез, а когато автобусът наближи - започват атаката.

"22:10 - на междублоковото пространство между бл. 38 и бл. 40, намиращи се на бул. "Кирил и Методий". Утре записът ще бъде предаден, включително и този от камерите на блока в 4-то РПУ. Много се надявам родителите да гледат това. Убедена съм, че ще си ги познаят. Много искам да коментирам клипа, но ще си спестя чудовищните думи, които напират в мен! Приятна вечер и внимавайте с автобусите... я ще е надишан, който влети с колата, я ще са тези, които ще ви разцепят главата с камъни", пише авторът на клипа.

Все още няма информация дали превозното средство е пострадало и какви щети са нанесени, съобщава Bulgaria ON AIR.

Случаят идва само дни след инцидента в Русе, при който след конфликт с младежи шефът на Областната дирекция на МВР в Русе – старши комисар Николай Кожухаров, постъпи в болница.