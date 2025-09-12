IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подходящи условия за туризъм има на много места в планините

В Централен Балкан и Родопите се очакват валежи

12.09.2025 | 11:22 ч. Обновена: 12.09.2025 | 12:16 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

На повечето места в планините времето е подходящо за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е ясно, с изключение в района на Централен Балкан, където тази сутрин е имало преминаваща мъгла. Температурите са между 10 и 15°.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие, информираха още от ПСС.

Според прогнозата за времето над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

Тагове:

ПСС планини туризъм
