Подходящи условия за туризъм има на много места в планините

На повечето места в планините времето е подходящо за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е ясно, с изключение в района на Централен Балкан, където тази сутрин е имало преминаваща мъгла. Температурите са между 10 и 15°.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие, информираха още от ПСС.

Според прогнозата за времето над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.