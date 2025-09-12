Митов: За 2024 г. са извършени 36 проверки срещу служители в МВР

През 2024 г. от дирекция "Инспекторат" са извършени общо 36 проверки на структури, дейности и сигнали срещу служители на Министерството на вътрешните работи, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на изслушване от трибуната на Народното събрание. Народният представител Явор Хайтов зададе въпрос за свършеното през миналата година от дирекциите "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" на МВР.

Митов заяви, че от тези 36 проверки шест са планови, три – комплексни, две – тематични, и една е за неподадена в срок годишна декларация по Закона за противодействие на корупцията. “Извършени са и други 30 извънпланови проверки, както и 61 проверки на декларации за несъвместимост, подадени от ръководни служители на МВР. Изготвени са 115 становища по сигнали за неправомерни действия на служители от МВР”, обощи вътрешният министър.

Митов посочи, че за резултатите от проверките са изготвени доклади, в които са отразени констатации, изводи, и са предложени мерки за подобряване на дейността. “При плановите тематични проверки са проверени 28-те основни структури на МВР с прилежащите им териториални и други структурни звена, ангажирани с проверяваната дейност. Резултатите от извършените тематични проверки са отразени в обобщени доклади, изпратени на ръководителите на проверяваните структури за изпълнение на конкретни препоръки и предложения”, каза вътрешният министър.

Митов акцентира върху проверката за правомерността на действията на служители от МВР при организацията, подготовката и изпълнението на дейностите по осигуряване охраната на обществения ред по време на протеста на 16 ноември 2023 г. в София срещу ръководството на Българския футболен съюз. В хода на проверката са установени данни за извършени дисциплинарни нарушения от общо 17 служители. С оглед на личните данни за извършени престъпления, копие на доклада от проверката е изпратен за отношение по компетентност на Софийската районна прокуратура.

Министърът се спря и на проверка в ОД на МВР в Стара Загора за изясняване на обстоятелствата по случая с починал при задържането му и правомерността на действията на полицейските служители. Установени са данни за извършени дисциплинарни нарушения от 13 служители, каза министърът. Той информира, че копие от доклада за резултатите от проверката е изпратен на Районната прокуратура в Стара Загора с оглед на личните данни за извършени престъпления от служители на МВР.

По отношение на дирекцията "Вътрешна сигурност" Митов съобщи, че през 2024 г. са постъпили 1536 сигнала за извършени нарушения от служители на МВР.

“Приключена е работата по 1304 сигнала, като 100 от тях са приети за основателни, 162 – за неоснователни. Петстотин деветдесет и три са проверките, възложени от прокуратурата, работата по които е приключена. Петдесет и шест сигнала са изпратени на друга компетентна структура за проверка. Отработени са 119 постановления, възложени от следствените органи и прокуратурата по образувани досъдебни производства”, съобщи Митов.

Той информира, че са образувани 109 досъдебни производства в различни прокуратури в страната. Проучени са 306 сигнала за данни за евентуално извършени корупционни деяния. Приключени са 153 проверки като за основателни са приети 38 сигнала и 75 – за неоснователни, каза министърът. По инициатива на дирекцията в различни прокуратури в страната са образувани 29 досъдебни производства за корупционни деяния, каза още министърът. Митов каза още, че срещу 145 служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21, а на 171 са наложени други дисциплинарни наказания.