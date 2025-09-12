IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Албания ще бори корупцията с първия в света AI “министър“

Образът Диела е изобразен като жена, облечена в традиционни одежди

12.09.2025 | 12:56 ч. Обновена: 12.09.2025 | 13:54 ч.
Reuters

Reuters

Албания назначи първия в света правителствен “министър“, генериран от изкуствен интелект, с цел да направи страната “свободна от корупция“. Дигиталният асистент се казва Диела, което означава Слънце и съветва хората как да се ориентират в правителствените услуги онлайн от януари. В четвъртък албанският премиер Еди Рама обяви дигиталния министър пред кабинета си.

“Диела е първият член [на правителството], който не присъства физически, а е виртуално създаден от изкуствен интелект“, каза Рама.

На Диела ще бъдат поверени всички решения относно публичните търгове, което ги прави “100% свободни от корупция“, каза той, добавяйки, че “всеки публичен фонд, представен за тръжната процедура, ще бъде напълно прозрачен“.

Решението за това кой печели обществените поръчки ще бъде премахнато от правителствените министерства чрез “поетапен“ процес, каза Рама, добавяйки, че изкуственият интелект ще гарантира, че „всички публични разходи в тръжния процес са 100% ясни“.

Корупцията в Албания е препъни камък за страната, която се стреми да се присъедини към Европейския съюз до 2030 година, съобщава Euronews.

Миналата година страната се класира на 80-то място от 180 държави в индекса за корупция на Transparency International, който класира държавите по възприеманите нива на корупция в публичния сектор.

Очаква се Рама да обяви състава на кабинета си през следващите дни след победата си в преизбирането през май.

От самото си създаване Диела е изобразяван като жена, облечена в традиционни албански дрехи. Не е ясно дали ще запази сегашния си вид.

