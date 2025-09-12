Специален ритуал за връщането на паметните плочи в “Александър Невски” СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 11 / 11

Българският патриарх Даниил ще отслужи специален църковен ритуал за връщането на двете оригинални реставрирани паметни плочи на централния вход на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". Двете паметни плочи са били монтирани от двете страни на централния вход на патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" преди предвиденото тържествено освещаване на храма през 1912 година, съобщава БНР.

Текстът на надписите е изготвен от известните учени проф. Беньо Цонев, академик Васил Златарски и проф. Богдан Филов по поръчка на тогавашното правителство. С плочите се отдава почит на решението на Първото Народно събрание в Търново през 1879 година в София да бъде построен храм с името на свети Александър Невски по повод Освобождението на България, както и на възстановяването на Независимото българско царство при цар Фердинанд през 1908 година.

През 1950 година възпоменателните плочи са свалени от фасадата на храма и заменени с други надписи, съобразени с идеологията на новата власт след 9 септември 1944 година.

75 години по-късно оригиналните паметни плочи са изнесени от подземията на храма, където са били захвърлени, а след това - ремонтирани и реставрирани, благодарение на гражданска инициатива.

Автор на инициативата за възстановяване на реликвите е историкът Малвина Господинова.

На събитието днес ще присъства и Н. В. Симеон Сакскобургготски.