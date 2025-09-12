На косъм от трагедия: Удариха безумен пешеходец в София ВИДЕО

Когато става въпрос за промени, глоби и трагедии на пътя, често пешеходците остават на заден план. А те често са причина за произшествия с безумни пресичания и то на оживени булеварди.

Поредният случай е от вчера, когато пресичащ мъж бе ударен от кола в столичния квартал "Младост" на централния за комплекса булевард "Александър Малинов".

За щастие, ситуацията се разминава на косъм от голяма трагедия. На място, където само на няколко метра има два светофара.