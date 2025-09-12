На косъм от трагедия: Удариха безумен пешеходец в София ВИДЕО

Когато става въпрос за промени, глоби и трагедии на пътя, често пешеходците остават на заден план. А те често са причина за произшествия с безумни пресичания и то на оживени булеварди.
Поредният случай е от вчера, когато пресичащ мъж бе ударен от кола в столичния квартал "Младост" на централния за комплекса булевард "Александър Малинов".
За щастие, ситуацията се разминава на косъм от голяма трагедия. На място, където само на няколко метра има два светофара.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.