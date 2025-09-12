IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На косъм от трагедия: Удариха безумен пешеходец в София ВИДЕО

Инцидентът е станал на бул. "Александър Малинов"

12.09.2025 | 12:32 ч. Обновена: 12.09.2025 | 13:28 ч.
Когато става въпрос за промени, глоби и трагедии на пътя, често пешеходците остават на заден план. А те често са причина за произшествия с безумни пресичания и то на оживени булеварди.

Поредният случай е от вчера, когато пресичащ мъж бе ударен от кола в столичния квартал "Младост" на централния за комплекса булевард "Александър Малинов".

За щастие, ситуацията се разминава на косъм от голяма трагедия. На място, където само на няколко метра има два светофара.

