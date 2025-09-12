Дебора Михайлова: Изпитвам страх и съм отчаяна, две години - нищо

"Изпитвам страх. Две години нищо не се случва и това ме отчайва, защото не се дава пример на жените, които са претърпели подобни неща". Това коментира Дебора Михайлова пред журналисти в Пловдив преди поредното съдебно заседание срещу Георги Георгиев.

Делото в Районния съд в града започна отначало и се води при закрити врати. Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. Днес продължават разпитите на свидетели.

Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати. Пострадалото момиче коментира, че той не е търсил контакт с контакт с нея. "Той не е на свобода, а под парична гаранция. Той не е невинен, а си е платил, за да излезе и все още се води дело", допълни Михайлова.

Случаят “Дебора” е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Георги Георгиев бе предаден на съд по три обвинения. Първото е за това, че на 26 юни 2023 г. в Стара Загора с особена жестокост, чрез нанасяне на удар с юмрук в областта на главата и чрез нанасяне с черен макетен нож на 18 броя порезни рани по тялото, е причинил на Дебора Михайлова двустепенна средна телесна повреда, която е довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота и обезобразяване на части на тялото.

Деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалата начин. На 27 юни 2023 г. Георги Георгиев е бил задържан, но по-късно е бил освободен с постановление на Районния съд, след като съдебният състав е счел, че според събраните доказателства по делото престъплението се квалифицира като нанасяне на "лека телесна повреда".

На 31 юли същата година Георгиев беше задържан с постоянна мярка "задържане под стража". Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. След искане от защитата, състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април. Делото се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител.