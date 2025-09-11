Облаци и дъжд ще има утре, на места интензивни валежи

През нощта ще бъде предимно облачно и на много места ще има валеж, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Югозападна България. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен източен вятър.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

Утре облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в районите около Централна Стара планина и Родопите. Ще има и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са от 23°-25° в Североизточна България до 31° в крайните югозападни райони, в София - около 25°.

По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

През почивните дни максималните температури ще бъдат предимно между 25° и 30°. Вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планините ще превали дъжд. В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт. Вечерта и през нощта срещу понеделник в Западна България ще има валежи, с гръмотевична дейност в югозападните райони. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад.