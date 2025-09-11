IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама от биячите от Русе се хвалят: Бягахме от куките, ушев ни гони! ВИДЕО

11.09.2025 | 15:34 ч. Обновена: 11.09.2025 | 16:02 ч. 60
Кирил Гочев. Снимка: БГНЕС

Двама от арестуваните за побоя над полицейския шеф в Русе Николай Кожухаров - Кирил Гочев и Виктор Иванов, със сигурност не харесват униформените. Те са си пуснали клипче онлайн, в което самодоволно обясняват, че са бягали от полицията. 

Сайтът „Анонс.бг“ публикува кадри, на които двамата се возят на мотор и викат: „Бягахме от куките, ушев ни гони, не можи да ни хвани“, а накрая дори отправят псувни.

В друго видео те разказват, че са били „хванати“ и претърсвани. И двете клипчета са били качени от тях самите в социалните мрежи.

Двамата, заедно с Жулиен Кязъмов и 15-годишния Станислав, са с мярка „задържане под стража“.

Утре съдът във Велико Търново трябва да се произнесе окончателно за мерките им.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
