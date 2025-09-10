Европа не разполага нито с икономическа мощ, нито с военна, за да е активен играч

Израел атакува представители на "Хамас" в Катар. Американският президент Доналд Тръмп смята, че израелската атака в Доха не е била удачна, а от Белия дом са предупредили Катар за предстоящото нападение.

"Доналд Тръмп и Владимир Путин, са се разбрали да си дадат малко картбланш: Путин на Тръмп в Израел, Тръмп на Путин в Украйна. Защото последните предупреждения постоянно са "последни" и "предпоследни". Това, което се получава - побеждаващите в конфликтите, в случая Израел и Русия на този етап, продължават да си побеждават и никой не им се противопоставя. Ние тук в Европа продължаваме да имаме някаква наша идея и представа за реалността, която за мен е доста различна от фактите, и да си фантазираме и да очакваме, че Америка ще реши въпроса в Украйна, а израелците ще прекратят действията си", коментира международният анализатор проф. Йонко Мермерски в студиото на "България сутрин".

По думите му Тръмп постепенно се дистанцира от войната в Украйна, като се опитва да наложи "мир чрез преговори". Въпросът е дали това ще бъде възприето като капитулация, или като компромисно споразумение.

Европа обаче продължава да демонстрира разнопосочни позиции - докато Тръмп търси диалог с Москва, европейските лидери често излизат с противоположни послания.

"Политическото говорене в ефир е много вредно. Европейският съюз купува чрез посредници руски газ и нефт. За какви пакети санкции говорим, когато ако направите една сметка и теглите чертата - Европейският съюз е финансирал много повече Русия чрез закупуването на енергия от 2022 г. насам, отколкото е финансирал Украйна", каза още проф. Мермерски пред Bulgaria ON AIR.

Според него основният проблем е липсата на единна западна позиция. Ако Тръмп получи подкрепа и говори от името на колективния Запад, преговорите с Путин могат да имат шанс.

"За да се проведе тази среща, или да стане по-скоро, Тръмп трябва да бъде единственият говорещ. Единственият, който да разговаря с Путин, е Тръмп, а не тук да си водим разговори, сугестии или предположения... И Макрон, който скоро може да не е президент, да продължава да има тотално различна позиция, обратна на тази на Тръмп, който би трябвало да е водещият", заяви международният анализатор.

Проф. Мермерски предупреди, че Европа не разполага нито с достатъчна икономическа мощ, нито с военни ресурси, за да бъде активен играч.

Единственият реален шанс за мир е дипломатическият подход, в който Тръмп да заеме ролята на посредник. Но за да се случи това, е нужна консолидация на Запада - нещо, което засега остава непостижимо.

Гледайте целия разговор във видеото.