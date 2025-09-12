IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

21-годишен с "Мерцедес" е катастрофирал след удар в крава

Инцидентът е станал снощи в община Гурково

12.09.2025 | 11:00 ч. Обновена: 12.09.2025 | 13:28 ч. 42
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

21-годишен с "Мерцедес" е катастрофирал, след като пред него излиза стадо крави, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Стара Загора.

Инцидентът е станал около 20.00 часа снощи в община Гурково. Внезапно на пътното платно излиза стадо крави. "Мерцедесът" се блъска в една от тях, излиза в дясно по посоката си на движението и попада в крайпътна канавка.

В автомобила са пътували 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е освободена. Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Образувано е досъдебно производство по НК.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа МВР крава
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem