21-годишен с "Мерцедес" е катастрофирал след удар в крава

21-годишен с "Мерцедес" е катастрофирал, след като пред него излиза стадо крави, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Стара Загора.

Инцидентът е станал около 20.00 часа снощи в община Гурково. Внезапно на пътното платно излиза стадо крави. "Мерцедесът" се блъска в една от тях, излиза в дясно по посоката си на движението и попада в крайпътна канавка.

В автомобила са пътували 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е освободена. Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Образувано е досъдебно производство по НК.