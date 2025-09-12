Първите високотехнологични помощни средства вече достигнаха до хората с увреждания

Първите високотехнологични помощни средства, финансирани от държавата, вече достигнаха до хората с увреждания, които са одобрени, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на парламентарния контрол днес.

“Подобна стъпка се прави за първи път у нас. До момента тези средства нe са били достъпни“, обясни Гуцанов.

По негово предложение Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията и реда за предоставяне и финансиране на високотехнологичните помощни средства в рамките на инвестицията. Чрез него се регламентира начинът на предоставянето им да следва ваучерна система.

“Човекът с увреждане е страна в договорните отношения и сам може да избере най-подходящото за него помощно средство. Това е наистина иновативен подход, който се предприема за първи път от държавата. Получава се тристранна връзка и тези хора могат да получат най-доброто, произведено в света. Той отвори нова страница за хората, които имат реална необходимост от тези средства”, коментира социалният министър.

Процесът по предоставяне на високотехнологичните помощни средства е вече стартиран и 73 души имат такива, обясни министърът. Общо одобрени са 2057 души. Има 124 чакащи ползватели. “Ще направим всичко възможно за осигуряване на допълнителни средства за чакащите хора”, каза министърът.

Към момента в Министерството на труда и социалната политика са постъпили 1221 пакета с документи, от които са подписани 708 тристранни споразумения.

Разполагаемият финансов ресурс по проект “Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“ е в размер на 23 078 940 лв. и е осигурен по Националния план за възстановяване и устойчивост.