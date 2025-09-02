IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Министър Гуцанов: Линията на бедност за 2026 година ще стане 764 лв.

Броят на хората, които имат право на социални подпомагане, се е увеличил

02.09.2025 | 12:29 ч. Обновена: 02.09.2025 | 12:33 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че линията на бедност за следващата година ще бъде 764 лева. Сумата е посочена в проекта за постановление, който ще бъде внесен в Министерски съвет, добави Гуцанов по време на брифинг.

Размерът на линията на бедност за тази година е 638 лв, това е със 126 лв. или с 19,7% увеличение спрямо тази година. По думите на министъра това засяга много хора в страната.

“Новата линия на бедност ще увеличи доходите на над 790 хиляди граждани, които имат трайно увреждания. За тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. С около 45 хиляди души ще се повиши броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и помощи за отопление, като общият им брой ще достигне до около 483 хиляди”, добави социалният министър.

Свързани статии

По думите му 4100 деца ще получават по-високи помощ, което е сериозна подкрепа за тях. “Над един 1,4 млн. души в България живеят под новата линия на бедност, което е 21,7% от населението”, каза още Гуцанов.

Проектът ще бъде обсъден утре на заседание на Министерския съвет.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Министерски съвет линия на бедност социално подпомагане Борилав Гуцанов МТСП
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem