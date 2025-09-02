Министър Гуцанов: Линията на бедност за 2026 година ще стане 764 лв.

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че линията на бедност за следващата година ще бъде 764 лева. Сумата е посочена в проекта за постановление, който ще бъде внесен в Министерски съвет, добави Гуцанов по време на брифинг.

Размерът на линията на бедност за тази година е 638 лв, това е със 126 лв. или с 19,7% увеличение спрямо тази година. По думите на министъра това засяга много хора в страната.

“Новата линия на бедност ще увеличи доходите на над 790 хиляди граждани, които имат трайно увреждания. За тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. С около 45 хиляди души ще се повиши броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и помощи за отопление, като общият им брой ще достигне до около 483 хиляди”, добави социалният министър.

Свързани статии Властта: Новата линия на бедност ще разшири обхвата на уязвимите хора

По думите му 4100 деца ще получават по-високи помощ, което е сериозна подкрепа за тях. “Над един 1,4 млн. души в България живеят под новата линия на бедност, което е 21,7% от населението”, каза още Гуцанов.

Проектът ще бъде обсъден утре на заседание на Министерския съвет.

