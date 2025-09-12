IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

СДВР издирва Иво Лесков от София

Напуснал е дома си на 9 септември, оттогава е в неизвестност

12.09.2025 | 16:00 ч. Обновена: 12.09.2025 | 17:00 ч. 3
МВР

МВР

СДВР издирва Иво Лесков, на 45 години, от София, се издирва, съобщиха от Второ РУ.

Мъжът живее в столичния квартал "Банишора". Напуснал е дома си около 2:30 часа на 9 септември и оттогава е в неизвестност.

Висок е около 180 см, с нормално телосложение, овално, бяло лице, бяла, къса коса и кафяви очи.

Според данни, получени от близките, той е бил облечен със светла тениска, тъмни къси панталони и джапанки.

Полицията се обръща към хората, които имат информация къде може да бъде открит, да позвънят на тел. 112 или 02/9820820 дежурна част на Второ РУ при СДВР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СДВР издирван
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem