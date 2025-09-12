СДВР издирва Иво Лесков от София

СДВР издирва Иво Лесков, на 45 години, от София, се издирва, съобщиха от Второ РУ.

Мъжът живее в столичния квартал "Банишора". Напуснал е дома си около 2:30 часа на 9 септември и оттогава е в неизвестност.

Висок е около 180 см, с нормално телосложение, овално, бяло лице, бяла, къса коса и кафяви очи.

Според данни, получени от близките, той е бил облечен със светла тениска, тъмни къси панталони и джапанки.

Полицията се обръща към хората, които имат информация къде може да бъде открит, да позвънят на тел. 112 или 02/9820820 дежурна част на Второ РУ при СДВР.