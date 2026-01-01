Хитовете в грима за новата година

2026 година настъпи. След голямото празнуване, време е да насочим вниманието си към всичко, което ще бъде актуално през нея. Как да се гримират дамите през годината, за да привличат внимание и да изглеждат стилно? Ето тенденциите в грима, според "Pulse" и "WhoWhatWear".

Готическа визия

Готик гримът се завръща. Той набираше популярност в последните няколко години, но през 2026 г. ще е направо навсякъде. От модерната досега визия на поп звезда преминаваме към по-тъмната естетика. И изразяваме себе си чрез тъмни и дълбоки цветове. Това значи редовно да залагаме на сенки за очи и червила в черно, бургундскочервено, тъмнолилаво. Сивите и тъмнозелени сенки също са хит. Черният молив за очи и черната очна линия са част от готик визията. Нека цветовете да бъдат смели, да се забелязват, слагайте по много от тези гримове.

Блясък и брокат

Ако готик визията не е вашето нещо, това е перфектният избор за вас. Минимализмът в грима имаше своите моменти в последните години, но сега забравяме за него. Максимализмът ще властва. Нека си личи, че носите много грим и този грим да е лъскав, бляскав. Това значи да избирате сенки за очи с брокат, лъскави и бляскави гланцове за устни, да използвате блясък за тяло - като звездите от началото на века. Що се касае до цветовете, залагайте на блестящи розови, сини, лилави, зелени, оранжеви, жълти сенки, както и на лъскави гланцове в розово. Кристалите по клепачите също отново са модерни.

