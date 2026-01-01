IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа между Дерманци и Тодоричене: 27-годишен мъж загина

По случая е образувано досъдебно производство

01.01.2026 | 19:16 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

На 1 януари, около 2:20 часа на пътя между двете села неустановен към момента водач на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътната растителност. След удара автомобилът се е преобърнал по таван в канавка.

На пътното платно са установени двама мъже – 27-годишен от Луковит и 26-годишен от с. Дерманци. Пострадалите са откарани незабавно в болница в Плевен, където малко по-късно е починал 27-годишният мъж.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното полицейско управление в Луковит и работата продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

