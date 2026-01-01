Крие ли Тръмп синини и други физически признаци на стареене с грим?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приема повече аспирин, отколкото му препоръчват лекарите. За кратко е пробвал да носи компресионни чорапи за подутите си глезени, но е спрял, защото не му харесват. Съжалява, че е направил усъвършенствано образно изследване, защото то е довело до внимателно проучване на здравето му.

„В ретроспекция, жалко, че го направих, защото им даде малко амуниции“, каза Тръмп в интервю за The Wall Street Journal относно решението си да се подложи на кардиоваскуларно и коремно сканиране през октомври. „Щях да съм много по-добре, ако не го бяха направили, защото фактът, че го направих, каза: „О, Боже, има ли нещо нередно?“ Е, нищо не е нередно.“

79-годишният Тръмп, най-възрастният човек, заемал президентския пост, показва признаци на стареене както в публичното, така и в личния си живот, според хора, близки до него. Въпреки това, той понякога пренебрегва съветите на лекарите си и се присмива на широко приетите здравни препоръки на медицинската общност, разчитайки вместо това на това, което нарича „добрата си генетика“. Тръмп и лекарят му казват, че той е в отлично здраве, а помощниците му твърдят, че поддържа интензивен график.

Тръмп спи малко и наскоро се мъчеше да държи очите си отворени по време на няколко телевизионни събития в Западното крило. Помощниците, дарителите и приятелите му казват, че често трябва да говорят високо по време на срещите с президента, защото той се напряга, за да чуе. Освен голф, Тръмп не прави редовни упражнения и е известно, че се храни с много солени и мазни храни, като хамбургери и пържени картофи.

Голямата доза аспирин, която той избира да приема ежедневно, го кара да се набива лесно, казва той, и лекарите му го насърчават да приема по-ниска доза. Но Тръмп отказва да промени дозата, защото я приема от 25 години.

„Аз съм малко суеверен“, каза той в интервюто.

Тръмп отрече, че има проблеми със слуха.

Той също така отрече, че е заспивал по време на скорошни събития в Белия дом, и каза, че винаги се е справял с малко сън.

Тръмп понякога е описвал неточно своето медицинско обслужване. В продължение на седмици той твърдеше, че през октомври е преминал през магнитен резонанс в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“. Когато вестник „Джърнъл“ го попита за процедурата, Тръмп и неговият лекар казаха, че той е преминал през друга форма на образна диагностика: компютърна томография.

Компютърната томография е по-бърз и по-често използван метод за получаване на подробни изображения на тялото. ЯМР е по-бавен тест, който е по-подходящ за меките тъкани.

Капитан Шон Барбабела, лекар на Тръмп, потвърди в изявление пред вестника, че Тръмп е преминал компютърна томография. Барбабела каза, че лекарите на Тръмп първоначално му казали, че ще му направят или ядрено-магнитен резонанс, или компютърна томография, и в крайна сметка решили да направят второто. Барбабела каза, че компютърната томография е била направена, „за да се изключат окончателно всякакви сърдечно-съдови проблеми“, и не е показала никакви аномалии.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит заяви, че Белият дом често е наричал процедурата „разширено изображение“ и не коментира защо президентът не е поправил информацията по-рано.

Физическите признаци на стареене стават все по-очевидни за някои от най-близките му съветници.

Кожата му е толкова деликатна, че Пам Бонди, сега негов главен прокурор, му причини кървене на ръката, когато го одраска с пръстена си, докато му даваше „хай-файв“ на Републиканската национална конвенция в Милуоки.

Тръмп често е обвинявал своя предшественик, президента Джо Байдън, който е бил с пет месеца по-млад от Тръмп, когато е встъпил в длъжност, че крие степента на своите здравословни проблеми. Байдън реши да не се кандидатира за преизбиране след един увреждащ дебат, в който се запъна в думите си и изглеждаше, че губи нишката на мисълта си. Байдън засили съмненията относно своята годност, като избягваше импровизирани разговори и разчиташе силно на няколко доверен.

Тръмп е почти вездесъщ през втория си мандат, отговаряйки на въпроси от журналисти понякога по няколко пъти на ден, изказвайки импровизирани коментари и редовно организирайки вечери в Белия дом. Тръмп преминава от тема на тема в дългите си публични изявления и понякога допуска фактически грешки.

Тръмп каза, че често започва деня си рано в офиса си в резиденцията на Белия дом, преди да слезе около 10:00 ч. сутринта и да работи в Овалния кабинет до 19:00 или 20:00 ч.

Служителите на Тръмп са го насърчили да забави темпото. Според помощниците му, те са го приканили да прекара около две седмици в Южна Флорида около Коледа и Нова година, препоръка, която той е изпълнил.

Служителите на Тръмп също така са му посъветвали да се опитва да държи очите си отворени по време на публични събития, опасявайки се, че ще изглежда, сякаш заспива, каза човек, запознат с въпроса. Камерите го заснеха да дреме през декември на заседание на кабинета и по време на обявяването през ноември за намаляване на цената на лекарствата за отслабване.

В средата на юли Тръмп отиде на преглед при лекарите си в Уолтър Рийд поради това, което лекарят му описа като „леко подуване в долната част на краката“. Ултразвуковото изследване на вените му показа, че президентът страда от „хронична венозна недостатъчност“, според меморандум. Това е често срещано състояние при възрастните хора, при което еднопосочните клапи във вените не функционират правилно, което затруднява притока на кръв от краката към сърцето.

В изявлението си пред вестника Барбабела каза, че състоянието на президента е „повърхностна хронична венозна недостатъчност“, която засяга по-малките вени в тялото и според лекарите е лечима.

За да помогне за лечението, президентът за кратко носеше компресионни чорапи. Но чорапите не останаха дълго. „Не ми харесаха“, каза Тръмп по време на интервюто.

Тръмп и неговите сътрудници заявиха, че подуването в краката му се е подобрило. Президентът каза, че става от бюрото си и ходи малко повече, което е друг често срещан начин за облекчаване на подуването в долната част на краката.

Упражненията са „скучни“

Но той не се интересува от други упражнения освен голфа.

„Просто не ми харесва. Скучно е“, каза Тръмп. „Да ходя на пътечката за бягане или да тичам на пътечката за бягане с часове, както правят някои хора, не е за мен.“

Тръмп приема розувастатин и езетимиб, за да контролира холестерола си, и използва крем с мометазон за лечение на кожно заболяване, съобщи лекарят му през април.

Барбабела, лекарят на Тръмп, каза, че президентът използва аспирин за „превенция на сърдечни заболявания“. Той каза, че Тръмп приема 325 милиграма аспирин на ден. Ниската доза аспирин обикновено е 81 милиграма, според клиниката „Майо“.

За инцидента, при който Бонди е причинил кървене на ръката му, Тръмп каза:

„Пръстенът удари гърба на ръката ми и, да, имаше леко разрязване“, каза Тръмп.

Разрязването е разтревожило някои от свидетелите на размяната, според човек, запознат с епизода. Това е един от няколкото случая, в които ръката му е била нарязана, казаха помощниците му.

Тръмп има затруднения да спи добре през нощта и по негови собствени думи често пише съобщения и се обажда на помощниците си в 2 часа сутринта или по-късно. Няколко съюзници разказаха, че получават съобщения от него, след като той е гледал участията им във Fox News в ранните часове на сутринта.

„Никога не съм спал много“, каза Тръмп.

Спането е особено проблем на борда на Air Force One, където Тръмп не дава на съветниците си да заспят, според помощниците му. Висшите служители се редуват да седят с него по време на дългите пътувания, така че другите да могат да спят, докато един човек остава до него, според служители на Белия дом. Президентът е известен с това, че се подиграва на помощниците си, когато заспят.