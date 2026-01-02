Хитове при маникюрите за 2026 г.

2026 година официално настъпи. Сега е време да обърнем поглед върху новите тенденции. Знаем, че маникюрът се превърна в основна и много важна част от визията на всяка дама. Кои ще са хитовите маникюри през годината? Ето тенденциите, според американския "Cosmopolitan".

Доматено червено

Започваме с един определен нюанс. Доматеното червено завладя дрехи, аксесоари, обувки, маникюри през есен 2025 г., а през 2026 г. остава много модерно. Особено, когато говорим за маникюри. Става дума за смел, изпъкващ цвят - светлочервено с оранжева основа. Точно като цветът на доматите. Тъмночервените маникюри са хит в студените месеци, но през 2026 г. доматените нюанси ще са най-актуални във всеки сезон. Това е светъл, весел и забележим цвят.

Карирани маникюри

Знаете, че през 2025 г. много принтове бяха хит - флорални, на точки, карирани, раирани, животински. Специално карираните или т.нар. тартан остават доста модерни, що се касае до ноктите. Съчетайте няколко цвята и създайте изкуство върху ноктите. И обикновеното каре е хит, но модерни са и майсторски направените карета - с различни форми и фигури, като плетка.

