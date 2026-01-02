IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Хитове при маникюрите за 2026 г.

Кои са новите тенденции?

02.01.2026 | 01:03 ч. 0
Снимка: iStock/DevMarya

Снимка: iStock/DevMarya

2026 година официално настъпи. Сега е време да обърнем поглед върху новите тенденции. Знаем, че маникюрът се превърна в основна и много важна част от визията на всяка дама. Кои ще са хитовите маникюри през годината? Ето тенденциите, според американския "Cosmopolitan".

Доматено червено

Започваме с един определен нюанс. Доматеното червено завладя дрехи, аксесоари, обувки, маникюри през есен 2025 г., а през 2026 г. остава много модерно. Особено, когато говорим за маникюри. Става дума за смел, изпъкващ цвят - светлочервено с оранжева основа. Точно като цветът на доматите. Тъмночервените маникюри са хит в студените месеци, но през 2026 г. доматените нюанси ще са най-актуални във всеки сезон. Това е светъл, весел и забележим цвят.

Карирани маникюри

Знаете, че през 2025 г. много принтове бяха хит - флорални, на точки, карирани, раирани, животински. Специално карираните или т.нар. тартан остават доста модерни, що се касае до ноктите. Съчетайте няколко цвята и създайте изкуство върху ноктите. И обикновеното каре е хит, но модерни са и майсторски направените карета - с различни форми и фигури, като плетка.

Останалите и кадри вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

красота маникюри тенденции нокти 2026 година
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem