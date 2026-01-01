IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трагедия в тетевенското село Глогово: Мъж е арестуван за убийството на брат си

Пострадал е и племенникът на задържания

01.01.2026 | 20:34 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Жител на тетевенското село Глогово е задържан за убийството на брат си, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът се е случил в първите часове на 2026 г. По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Има лице, привлечено под наказателна отговорност, повдигнато му е обвинение по чл. 116, ал. 1 т. 6 от Наказателния кодекс за извършване на убийство с особена жестокост, каза за БТА Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч. Убийството е извършено чрез нанасяне на удари с острата част на брадва в областта на главата. Задържаният се разпитва към момента, предстои да бъде задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и да бъде внесено искане за мярка задържане под стража.

Пострадал е и племенникът на задържания, който е настанен в болница за лечение.

