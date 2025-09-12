Омбудсманът: Да се намали цената на водата за жителите на Брезник

Да се намали цената на водата за жителите на Брезник, докато трае водната криза в града, поиска омбудсманът Велислава Делчева, съобщиха от пресцентъра на институцията. Делчева е изпратила писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и на околната среда и водите Манол Генов, както и до кмета на Брезник Васил Узунов, изпълнителния директор на “Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева – Динева и управителя на ВиК - Перник Стоян Цветанов.

Поводът са жалби и две подписки от над 800 души, в които гражданите сигнализират омбудсмана, че от 1 септември по предписание на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник им е забранено използването на вода от яз. “Красава“ не само за пиене и приготвяне на храна, но и за хигиени дейности като къпане, миене на съдовете и на ръцете. Причина са резултатите от физико-химични и микробиологични анализи, които потвърждават наличие на манган, арсен и бактерията клостридиум перфрингенс.

В писмото си омбудсманът обръща внимание, че в момента ВиК операторът не изпълнява задълженията си да доставя непрекъсната и качествена водоснабдителна услуга в града. Нарушено е правото на гражданите на достъп до вода за питейно-битови нужди – основна жизнена потребност, но въпреки това, им се начисляват задължения и заплащат цената на водата като за питейна, а тя е негодна дори за битови цели.

“Това е недопустимо и несправедливо. Затова следва да се поеме отговорност и докато действат ограничителните мерки, указани от РЗИ Перник, е необходимо да се вземе решение да не се начисляват задължения за услугата „доставяне на вода“ на засегнатото население или да се намали цената на ВиК услугата“, пише омбудсманът.

Делчева настоява още да бъдат осигурени достатъчно водоноски, за да бъде гарантирано на засегнатото население достъп до питейна вода.

Велислава Делчева препоръчва да бъдат предприети пет конкретни действия, сред които обявяване на подробен план за непосредствени действия за справяне с водната криза в град Брезник и другите засегнати населени места в общината.

Да бъдат проведени изследвания за химическото състояние на водното тяло на яз. “Красава 2“ и резултатите и прогнозата да бъдат публикувани иска омбудсманът, както и да бъде предоставена публично информация за издадените за целите на питейното водоснабдяване разрешения за водоползване от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и Община Брезник и контрола за спазването им.

Да бъдат идентифицирани възможните алтернативни източници за питейно водоснабдяване, включително, но не само, възможността за водоснабдяване чрез използването на водите на яз. “Дружба“, за която министърът на икономиката и индустрията е запознал общинските съветници.

Да бъдат одобрени финансовите операции на разплащане при изпълнение на инвестиционни проекти със средствата от европейски и национални публични фондове, а при нарушаване или застрашаване на основни права на гражданите да има гаранционен механизъм за спиране на тези плащания, иска още омбудсманът.