В кадър: СГС остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев

Снимки: Димитър Кьосемарлиев 1 / 8 / 8

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, след като Софийски градски съд (СГС) не уважи искането за изменение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража". Решението не е окончателно.

„Благодаря за подкрепата на всички”, заяви Коцев на влизане в залата

Кметът на Варна беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване. Адвокатите посочиха, че са били преразпитани само някои свидетели, които не са казали нищо ново, както и са иззети документи от Община Варна, които нямали общо с обвиненията срещу кмета.

Съдия Ани Захариева каза в съдебната зала, че тезата, изложена в представеното искане на Софийска градска прокуратура (СГП), не е принципна позиция на прокуратурата и съда. "Не могат да бъдат направени изводи за участието или не в ОПГ на лице, ползващо се с имунитет", заяви тя и посочи, че действително прокуратурата не се е фокусирала в разследване единствено и само на Коцев.

Съдията поясни, че мярката за неотклонение "задържане под стража" се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление.

Пламенка Димитрова е разпитана неколкократно, отбеляза съдия Ани Захариева и даде хронология на казаното от нея и от свидетелите.

Всичко това съдът намира, че дава основание да бъдат приети свидетелските показания на Димитрова за такива, които позволяват да се изградят част от фактите.

"Свидетелят Рафаилов също потвърждава провеждането на множество срещи в заведения извън сградата на общината", каза съдията.

Съдът не намира за дискредитирани оттеглените показания на Диян Иванов, въпреки че той твърди, че са дадени под натиск от КПК.

Съдът не приема тезата на защитата, че Димитрова е дала тези показания, само защото е икономически засегната, като отбеляза, че всеки един от свидетелите е дал своите показания, след като е запознат с наказателната отговорност.

Според съда са налице множество доказателства за модела на общината за провеждане на обществени поръчки, което се установява от показанията на част от свидетелите.

Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията. Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.

Предстоят разпити на множество свидетели, част от които безспорно ще бъдат служители на Община Варна. Доводите за политическо преследване на обвиняемия Коцев не почиват на материалите по делото, каза още съдията.

В съдебната зала, за да подкрепят Коцев, присъстваха съпредседателите на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и Атанас Атанасов, както и Николай Денков и Лена Бориславова. Пред Съдебната палата се събраха и демонстранти в негова подкрепа. „Варненският кмет с чисто досие е задържан неправомерно в ареста“, заяви един от протестиращите. Други определиха случая като „политически акт“ и изразиха увереност в невинността му.

До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев. Утре негови поддръжници ще се съберат и пред Съдебната палата в София.