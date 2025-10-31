БАЗ и СЗБ: Няма проблем с разплащането в левове и евро в Новогодишната нощ

През последните дни се разрази необяснима за нас истерия около посрещането на Новогодишната нощ в заведенията и преминаването от лев към евро на 1 януари. Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България категорично заявяват, че не виждат проблем, а ако има такъв, той е изкуствено създаден, съобщават от двете организации.
Българският туризъм и заведенията в частност имат много проблеми, свързани с данъчна система, липса на държавни регулации, неравнопоставеност в сравнени с конкурентните ни пазари. Но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях.
Още повече, че правилата са ясно разписани и никой няма повод за притеснение.
„В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция“, пише на сайта evroto.bg.
Така че настойчиво молим да не се създава излишна паника. Това вреди на бизнеса, оттам на икономиката и на държавата като цяло.
Ако все пак има останали някакви съмнения и някой неразбрал, настояваме Министерството на туризма да организира мащабна глобална среща за бранша до средата на месец декември, на която допълнително да бъдат разяснени евентуални спорни въпроси.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.