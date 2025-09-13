Даниел Лорер категоричен: Правителството няма да падне

Депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер е на мнение, че въпреки предстоящия вот на недоверие, кабинетът “Желязков” ще оцелее. Ясно е, че правителството няма да падне - то е правителство на малцинството, подкрепяно от "Ново начало" - те не го и крият”, коментира той в "Денят започва с Георги Любенов”.



"Ние сме опозицията, която трябва да им напомня, че те не са сами. За разлика от другата опозиция - на "Възраждане", която иска да руши и хубавата новина на този парламентарен сезон е, че тях ги няма в Народното събрание. Тяхното отсъствие позволява преди всичко в парламента да се води нормален дебат - да си говори коалицията с опозицията и все пак нещо да се чува. Когато "Възраждане" са там, има само крясъци, викове, късане, рушене, от време на време палене по улиците”, на мнение е Лорер.

Според него най-важното от мотивите на вота идва от доклада на ЕК за върховенството на закона. Депутатът определи документа като "жълт картон" за правителството. "Следващият картон би бил т. нар. структурен диалог - европейски термин за това, че те ще ни кажат как да оправим тези проблеми и това ще се случи на управляващите, ако те продължават да не обръщат внимание. С този вот на недоверие ние обръщаме внимание”, каза още депутатът.

Друг от мотивите е изборът на шеф на ДАНС - според ПП-ДБ управляващите се опитват да форсират избора на човек, който е компрометиран, защото навремето е опропастил машинното гласуване. Лорер каза, че същият подход се прилага и при избор на шеф на НСИ.

Темата за следващия вот на недоверие вероятно ще е изпълнението на финансовата политика, защото правителството го очаква сериозен дефицит, каза още депутатът.

Лорер призова да се намали политическото говорене по случая с побоя в Русе. "Единственото ясно около казуса е, че имаме полицай в болница. Насилието срещу когото и да е било е недопустимо, насилието срещу представители на реда е особено недопустимо. Легитимирал ли се е или не - тепърва ще се изяснява, но не трябва да раздаваме правосъдие по телевизията”, коментира темата Лорер.

Той смята, че вътрешният министър е избързал да политизира темата. "Според мен той се е подвел и е решил от това да направи политическа атака срещу целия свят и рушенето на държавата, което активира политици от другата страна. Според мен това е изключително пагубно и не трябва по никакъв начин да подстрекаваме обществото към насилие".