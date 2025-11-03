Бивш енергиен министър за “Лукойл”: Не е ясно дали държавата има резерви

Бившият министър на енергетиката Александър Николов заяви, че рафинерията на “Лукойл” в Бургас е най-големият данъкоплатец - с нея са свързани още 3000 фирми.

“Износът е 4 млрд. лв., от тях се връщат около 1,5 млрд. лв. Затваряйки пазара за чужбина, всеки месец бюджетът ще е на загуба с около 100 млн. лв.”, прогнозира пред bTV Николов.

По думите му има и пет подточки кога не се налага забраната. Бившият министър добави, че шефът на агенция "Митници" ще решава кога се прилагат изключенията за износ. Освен това забраната е в сила, а държавата има още пет дни да провери резервите, посочи още Николов и коментира, че за него не е ясно дали държавата има резерви.

“За мен е много стряскащо решението за въвеждане на временна мярка за забрана на износа. Начинът, по който е описано, има много странни детайли”, каза Николов и обясни, че санкциите на САЩ към “Лукойл” ще отпаднат или с края на войната в Украйна, или с продажбата на компанията.

“Забраната за износ ще бутне надолу цените у нас и ще надуе тези в чужбина. Това са условия за контрабанда”, на мнение е Николов.

Бившият енергиен министър попита и дали държавата има представител в рафинерията в Бургас или няма.

"Как е възможно 11 дни държавата да не може да си влезе в обувките за "Лукойл". Всеки един литър нефт, който влезе в България има ясна проследимост – дали има липси, на кого се продава и къде отива горивото. Всичко това не може да бъде скрито”, категоричен е Николов.