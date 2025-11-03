Думата на годината е... число, което никой не разбира какво значи

Думата на годината на Dictionary.com дори не е истинска дума. Това е популярният термин „6-7“, който децата и тийнейджърите не спират да повтарят и да се смеят, а родителите и учителите не могат да разберат.

Думата, ако може да се нарече така, стана изключително популярна през лятото. По-скоро е вътрешна шега с неясен смисъл, разпространена от социалните медии.

Dictionary.com твърди, че годишният му избор е езикова капсула на времето, отразяваща социалните тенденции и събития. Но сайтът признава, че и той е малко объркан от „6-7“.

„Всички ние все още се опитваме да разберем какво точно означава“, се казва в съобщението на сайта от тази седмица.

Как „6-7“ стана популярно?

Изглежда всичко води началото си от песента на рапъра Skrilla от 2024 г., озаглавена „Doot Doot (6-7)“. Тя започна да се появява в TikTok видеоклипове с баскетболисти, включително ЛаМело Бол от NBA, който е висок 2 метра.

По-късно едно момче, известно днес като „The 6-7 Kid“, извика тази повсеместна фраза, докато друго момче до него маха с ръцете си във видеоклип, който е вирусен тази година.

Това беше достатъчно.

Какво означава „6-7“?

Истинският отговор е, че никой не знае. Дори как да се пише „6-7“ е предмет на дебат – дали е „6 7“ или „шест седем“?

Според Dictionary.com изразът може да означава „така-така“ или „може би това, може би онова“, когато се комбинира с жеста на махане с ръце.

Merriam-Webster го нарича „безсмислен израз, използван особено от тийнейджъри и подрастващи“.

Някои просто го използват, за да дразнят възрастните, когато ги разпитват.

„То е безсмислено. С други думи, има всички белези на мозъчна гнилост“, казва Dictionary.com. „Все пак, то остава значимо за хората, които го използват, заради връзката, която създава.“

Как реагира останалият свят?

Родителите и учителите са създали свои собствени видеоклипове, в които се опитват да обяснят сензацията.

Някои съвети предлагат как да се спре децата да се повтарят по цял ден. Други предлагат да го приемем – дори да направим „6-7” костюми за Хелоуин – за да стане неактуално.

Учителите забраниха термина. Влиятелни личности и детски психолози се опитаха да го разберат.

Той дори се пренесе в NFL като начин да се празнуват големи мачове.

Защо е дума на годината?

Dictionary.com казва, че търси думи, които влияят върху начина, по който говорим помежду си и общуваме онлайн.

Сайтът е претърсил търсачки, заглавия и тенденции в социалните медии, за да направи своя избор. Онлайн търсенията за „6-7“ се увеличиха драстично през лятото и не забавиха темпото си, като се увеличиха шест пъти от юни насам.

„Думата на годината не е само за популярна употреба; тя разкрива историите, които разказваме за себе си и как сме се променили през годината“, се казва в сайта.