Отшелникът от Пирин не иска в социален дом, освободиха го

Прокуратурата в Разлог е издала предписание мъжът, който беше открит да бивакува незаконно и без документи в Национален парк "Пирин", да бъде настанен в социален дом. Той обаче отказал и бил освободен. Задействана е и процедура по отмяна на смъртния му акт, съобщи БНР.
Мъжът, който по непотвърдена информация е от Русе, е установен в палатка в планината в четвъртък вечерта от служители на Национален парк "Пирин". Заради агресивното му поведение е потърсена помощ и от полицията в Банско, където той е бил разпитан. От показанията му и направената след това справка е станало ясно, че преди години той е бил обявен от близките си за изчезнал, а след изтичане на законовия срок през 2012 година е издаден и смъртен акт.
Тепърва разследващите ще установяват къде е бил и как се е придвижвал без документ за самоличност, тъй като има информация, че е пребивавал и в Гърция.
За случая е сезирана и прокуратурата, потвърди ръководителят на районна прокуратура Благоевград прокурор Елица Калпачка.
"Преписката е докладвана в териториалното отделение на Разложката прокуратура. Дадени са указания лицето да бъде настанено, за да не се допуска засягане на живота и здравето му, в дом, тъй като близките му не полагат грижи за лицето. Сезирани са компетентните органи за обявяване на решението за смъртта му за нищожно", каза прокурор Калпачка.
Въпреки предписанието за настаняване в социална институция мъжът е отказал и е бил освободен.
До края на деня ръководството на Национален парк "Пирин" ще предаде на органите на реда цялата преписка по случая.
