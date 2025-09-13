Костадинов: Еврозоната се срива пред очите ни

Снимка: БГНЕС 1 / 14 / 14

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов се обяви за оставка на правителството на протеста, организиран в София.

Посланието е едно – оставка. Оставка на това правителство, за да запазим България, за да запазим българския лев, каза Костадинов пред сградата на Българската народна банка.

По думите му, еврозоната се срива пред очите ни.

Свързани статии Протест на "Възраждане" затвори жълтите павета пред БНБ СНИМКИ

"Франция, втората по големина икономика, е в технически фалит. В Германия има рецесия, а в Италия – стагнация и инфлация едновременно. Първата, втората и третата по големина икономики в еврозоната в момента се сриват пред очите ни. Качваме се на "Титаник" . Поради тази причина и заради отварящият се огромен бюджетен дефицит, който към момента надхвърля 6 млрд. и половина лева, и заради инфлацията в страната, заради огромната корупция и заради липсата на каквато и да било външнополитическа инициатива от страна на това правителство. Основанията за оставката на това правителство не са едно или две, те са стотици", заяви Костадинов.