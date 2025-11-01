Като продължава да финансира режима в Киев, Европейският съюз (ЕС) се ангажира с държавно спонсорство на международния тероризъм. Това заяви пред репортери говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

Захарова беше помолена да коментира съобщенията, че Европейската комисия (ЕК) може да отложи решението за отчуждаване на руски активи и като временна мярка да одобри заем на Киев за шест месеца поради противопоставянето на Белгия и няколко други страни от ЕС.

„ЕС е зает с едно нещо всеки ден: как да инвестира още повече пари в режима в Киев. Това, на техния език, е спонсорство на тероризма. Не частно, а държавно спонсорство на международния тероризъм. Това правят те“, каза тя. „Създадена е цяла, многостранна международна структура, наречена киевски режим, със западни пари, която извършва терористични атаки както срещу цивилното население на територии, които смята за свои, така и срещу граждани на Руската федерация, които не смята за свои, но разбира, че са цивилни.”

Според Захарова, Киев се опитва да „експортира тази логика на други континенти“.

„Те подкрепят бойци, например, в Африка. Заради това редица африкански държави прекъснаха отношенията си с режима в Киев“, отбеляза тя.